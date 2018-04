Det ved vi om nattens angreb i Syrien

Washington. USA, Storbritannien og Frankrig lancerede natten til lørdag dansk tid et stort, koordineret angreb i Syrien.

Angrebet var et svar på sidste weekends formodede kemiske angreb i den syriske by Douma. Det vestlige samfund mener, at den syriske præsident Bashar al-Assads styre stod bag angrebet i Douma.

Her er, hvad vi ved om nattens angreb:

* Fredag aften klokken 21.00 lokal tid (lørdag klokken 03.00 dansk tid) fortæller USA's præsident, Donald Trump, at USA har lanceret angreb i Syrien i samarbejde med britiske og franske styrker.

* I samme ombæring bekræfter både den britiske premierminister, Theresa May, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at henholdsvis Storbritannien og Frankrig deltager i den militære aktion i Syrien.

* Umiddelbart efter Donald Trumps udmelding rapporterer vidner om adskillige eksplosioner i den syriske hovedstad, Damaskus.

* Et laboratorium i Damaskus og flere militærbaser bliver blandt andet ramt i angrebet. Angrebets mål er steder, der huser kemiske våben.

* Klokken lidt over 04.00 dansk tid oplyser den amerikanske general og stabschef Joseph Dunford, at angrebet er afsluttet.

* USA's forsvarsminister, Jim Mattis, siger, at angrebet var enkeltstående, og at der ikke er yderligere angreb på vej i Syrien.

* Donald Trump siger dog, at angrebet er det første skridt i et forsøg på at lægge pres på den syriske præsident.

* Rusland, der støtter Assads styre, siger, at angrebet vil få konsekvenser. Udmeldingen kommer fra den russiske ambassadør i Washington.

* Der er tidligt lørdag morgen endnu ingen meldinger om dødsfald i forbindelse med nattens angreb.

Kilder: Reuters, AP, Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

/ritzau/