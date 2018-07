Overblik

Det tyske asyldrama når nye højder

Dramaet spidser til i tysk politik. Indenrigsminister Horst Seehofer truer med at træde tilbage for at presse Angela Merkel til en asylpolitisk kovending. Kansleren reagerer køligt, men risikerer stadig at miste grebet om den tyske regering i en bitter strid om asylansøgere og lukkede grænser. Berlingske guider til de væsentligste punkter i det tyske asyldrama, der søndag nat nåede nye højder.