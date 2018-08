»Det tegner til livstid i fængsel for mig, hva'?«

Richard Russell stjal et fly og kredsede rundt over en af de største byer i USA, og han kunne have udløst en katastrofe og et nyt 9/11. Hvordan kunne det ske - og hvorfor gjorde han det? »Jeg har nogle skruer løs,« erkendte han selv under flyveturen. Men helt så simpelt er det ikke.