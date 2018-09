Det svenske valgresultat - dramaet fortsætter

Det endelige resultat af det svenske riksdagsvalg blev et hårfint opgør mellem rød og blå blok. Resultatet giver ingen afklaring på den fastlåste, politiske situation, som de seneste fire år har kastet Sverige ud i flere kriser. Sent i nat begyndte diskussionerne om, hvad der nu skal ske. Den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven sagde, at han ikke har tænkt sig at gå af. Den borgerlige alliance gjorde krav på magten.

Sverigedemokraterna forårsagede ikke det politiske jordskælv, forventet af nogen og frygtet af andre, men partiet gik markant frem og kan spille en afgørende rolle for at danne en ny svensk regering.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet og Vänsterpartiet på den ene side og den borgerlige alliance - Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna - på den anden ligger så tæt, at den manglende optælling af stemmer afgivet i udlandet ifølge valganalytikere kan ændre mandatfordelingen og afgøre, hvilken blok der bliver størst.

Resultatet af det svenske riksdagsvalg (med 6.000 valgkredse optalt ud af 6.004):

(resultatet fra riksdagsvalget 2014 i parantes)

Vänsterpartier 7,9 procent (5,72)

Socialdemokraterna 28,4 procent (30,01)

Miljöpartiet 4,3 procent (6,89)

Centerpartiet 8,6 procent (6,11)

Liberalerna 5,5 procent 5,42)

Moderaterna 19,8 procent (23,33)

Kristdemokraterna 6,4 procent 4,57)

Sverigedemokraterna 17,6 procent (12,86)

Øvrige 1,4 procent

Inden fintælling og optælling af stemmer afgivet i udlandet.

Rød-grønne blok 40,6 procent

144 mandater

Blå blok 40,3 procent

143 mandater

Sverigedemokraterna 17,6 procent

62 mandater

Den foreløbige opgørelse af valgdeltagelsen blev på 84,4 procent. Ved valget i 2014 deltog 85,8 procent.

6.321.510 vælgere stemte, og 79.128 stemmesedler var ugyldige ifølge Dagens Nyheter.