Det nordlige USA og Canada er lammet af rekordkulde og store mængder sne

Det er langt fra usædvanligt, at de nordlige amerikanske delstater lammes af kulde og store snemængder i vinterens løb. Også de stater, der ligger rundt om de store søer. Men det er trods alt usædvanligt, at byen Erie ved søen af samme navn i staten Pennsylvania lammes af snemængder på 2 meter og godt 30 centimer. Altså alene i december. Den hidtidige rekord er fra 1989, og dengang fik Erie godt halvandet meter sne i samme måned.

Det er selvfølgelig ikke alene den legendariske sø og området omkring den, der er ramt af det hårde vindervejr. Overalt i staterne New York, Michigan, Ohio lammes trafikken af kulde og snestorme, og selv om præsident Donald Trump forsøgte at joke sig ud af kulden ved forleden fra det varme Florida at sige, at USA manglende lidt global opvarmning, så var der ikke meget morskab at spore i de nordlige amerikanske deltater, hvor frostgraderne nogle steder har ramt minus 37 grader.

Sneen kan også være smuk, når først den værste storm har lagt sig. Her i Pennsylvania. REUTERS/Robert Frank

USAs dybfryser

Og det har nu også ramt den vestlige del af USA og også selvfølgelig staten Minnesota, som er den stolte hjemstat for »Nationens Fryser« - nemlig International Falls, som kunne måle minus 37 grader, hvilket er så koldt, at det er farligt at være uden for i længere tid. Den hidtidige rekord i det område var 32 minusgrader fra 1924.

Og vejrudsigterne fortsætter med at spå om koldt vejr og svære frostgrader lige fra staten New York på østkysten til Washington på vestkysten. Og også Canada er hårdt ramt.

Biler bliver gravet ud efter snestormen. Erie, Pennsylvania, U.S., December 27, 2017. REUTERS/Robert Frank