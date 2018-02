Det islandske sprog er på vej mod en digital død

På islandsk hedder en web browser vafri. Det er et islandsk ord, der stammer fra verbet at vandre.

Sådan er det islandske sprog hele vejen igennem:

Unikke egen producerede begreber, der lyder grangiveligt islandske, men som dækker over oprindeligt engelske ord.

Nu er det islandske sprog kommet under pres, skriver The Guardian.

Det er med avisens ord i færd med at drukne i et hav af online engelsk, som de yngre generationer på Island naturligt har taget til sig.

Islændingene har ellers formået at bibeholde deres sprog stort set som det var et årtusinde tilbage.

Og det har fastholdt sin egen særlige klang.

Læs også Islandsk opposition får chancen for at danne regering

Men Youtube, Facebook og Netflix har sammen med smartphones og alt det andet, som har sneget sig ind i unge menneskers liv har gjort, at sproget er ved at forandre sig, fortæller Eiríkur Rögnvaldsson, der er professor i islandsk sprog, til The Guardian.

»Man kalder det ”digital minoritisation”. Når et majoritetssprog i den virkelige verden bliver et minoritetssprog i den digitale verden,« siger han.

Skolelærere fortæller, at teenagere allerede nu har samtaler på engelsk i skolegården og at yngre børn ved, hvad det engelske ord er for en bestemt genstand, men ikke kender det islandske.

»Vi ser måske en generation, der vokser op uden at få et ordentligt modersmål,« siger professoren.