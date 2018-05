»Abortlovgivningen har på mange måder være en skamfuld plet på Irland«

Tusindvis af irske statsborgere vendte fredag hjem til Irland for at deltage i landets folkeafstemning om abortlovgivningen.

»En gruppe af os mødtes i lufthavnen som et resultat af vores stærke ønske om at flyve hjem fra Canada i aftes for at kunne stemme. Mange andre var på samme fly af den samme grund. Det mest fantastiske var at lande i Dublin lufthavn og blive hyldet, budt velkommen og få high five af sikkerhedspersonalet,« skrev en irsk kvinde under navnet Rach DeNógla på Twitter suppleret med et billede af sig selv i flyet under hashtag »#HomeToVote«.

Ifølge irsk lovgivning er der ikke mulighed for at brevstemme, så irerne var nødsaget til at møde op ved et valgsted for at deltage.

Restriktiv abortlovgivning

Afstemningen og de mange hjemvendte var kulminationen på en intens debat mellem tilhængere af retten til abort og abortmodstandere. Det overvejende katolske Irland, hvor dele af befolkningen er stærkt religiøse, har en særdeles restriktiv abortlovgivning, hvor det ottende tillæg til den irske forfatning siden 1983 har givet moren og det ufødte barn lige rettigheder.

Abort i Irland I 1983 stemte irerne for at indføre en ændring til deres grundlov. Det blev indført, at en kvinde kun kan modtage en lovlig abort, hvis hendes liv er i fare. Sammen med Nordirland er dette den mest restriktive abortlovgivning i Europa ud over Malta, hvor abort aldrig er lovligt. Inden da var abort også ulovligt i Irland, men det stod ikke skrevet i grundloven. I 1992 prøvede man fra politisk side at få fjernet »risiko for selvmord« som begrundelse for at få en lovlig abort. 65 procent stemte imod. Fra 1980 til 2016 rejste over 168.000 irske kvinder til udlandet for at få en abort. Fra 2010 til 2012 blev der sendt 1.642 pakker med abortpiller til Irland fra en enkelt udbyder. Kilder: UK sundhedsministeriet, The Irish Family Planning Association Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det har udelukket abort bortset fra i tilfælde, hvor moren kan være i livsfare ved en fødsel. Samtidig har det betydet, at tusindvis af gravide er taget til nabolandet Storbritannien og andre lande for at få fjernet en uønsket graviditet. Det erklærede den irske Taoiseach, premierminister Leo Varadkar, forud for afstemningen, at han ønskede at gøre op med.

»En nej-stemme ville sende den forkerte besked, ikke bare til kvinder men til samfundet som sådan. Det har på mange måder være en skamfuld plet på Irland. Det faktum, at kvinder har været nødt til at rejse, nogle gange i al hemmelighed, til steder med en anden lovgivning, og jeg håber, at en ja-stemme kan afslutte den stigmatisering,« sagde Varadkar ifølge Irish Times.

I 2015 valgte irerne ved en folkeafstemning at tillade ægteskaber mellem to personer af samme køn.