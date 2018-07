»Det er en lille smule koldt. I skal ikke bekymre jer. Glem ikke min fødselsdag«

Arbejdet for at redde 12 thailandske drenge og deres fodboldtræner er i gang, og søndag blev fire af de indespærrede reddet ud i live. Aktionen fortsætter mandag, og verden beder til, at børnene snart kan kaste sig over det kylling, de på kvadreret papir har bedt om at få serveret.