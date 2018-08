Det begyndte at regne: Og så gik de højreradikale hjem

Regn og modstand stopper højreradikale

Omkring 30 højreekstreme nationalister mødte søndag op ved Det Hvide Hus i Washington i forbindelse med en varslet demonstration.

Demonstrationen blev dog fuldstændig overdøvet af de cirka 2.000 moddemonstranter, der også var mødt op.

Søndagens højreradikale Unite the Right 2-optog blev afholdt på årsdagen for urolighederne i byen Charlottesville, Virginia, hvor borgergrupper bl.a. konfronterede nynazister og medlemmer af Ku Klux Klan.

En person blev dræbt i urolighederne.

Søndagens demonstrationer i Washington forløb dog forholdsvist roligt. Der var på forhånd meldt om mellem 100 og 400 højreradikale demonstranter, men blot omkring 30 personer mødte altså op.

Derfor druknede demonstrationen fuldstændig i den omfattende moddemonstration. Den sluttede også relativt tidligt, da regn begyndte at falde ned over den amerikanske hovedstad.

Et stort antal politifolk holdt de to demonstrerende parter adskilt. Begge parter havde på forhånd fået lov til at demonstrere.

Optoget varede cirka to timer, hvor der blev holdt en række taler. Herefter blev de cirka 30 demonstranter kørt hjem til Virginia af politivogne.

Lederen af den nationalistiske gruppe, Jason Kessler, var godt tilfreds med den rolige afvikling af søndagens optog.

»Alle fik mulighed for at sige deres mening, og jeg synes, at det var en stor forbedring i forhold til Charlottesville. Sådan bør det også være i fremtiden. Det var vigtigere end noget andet,« siger han.

Blandt søndagens moddemonstranter var Dan Haught, en 54-årig computerprogrammør fra Washington

»Vi ville gerne sende et signal til verden om, at vi er klart i overtal,« sagde han ved demonstrationen, der var hans første af slagsen.

Politiet sagde, at det klokken 18.00 lokal tid ikke havde foretaget nogen anholdelser i forbindelse med demonstrationerne.

Amerikanske aviser enes om modangreb på Trump

Over 100 amerikanske aviser vil 16. august skrive en leder, hvor de kritiserer USAs præsident, Donald Trump, for hans krig mod medierne. Det skriver Huffington Post.

Avisen Boston Globe har opfordret alle andre aviser til torsdag at svare igen, efter præsidenten har kaldt pressen i USA for »en fjende af folket«.

Alt fra små ugeudgivelser til store regionale aviser såsom The Houston Chronicle, Denver Post og Miami Herald har sluttet sig til.

Tidligere denne måned beskrev Donald Trump medierne som producenter af »falske, ulækre nyheder«.

»Hvad blev der af den frie presse? Hvad blev der af ærlig journalistik? Det laver de ikke. De finder bare på historier,« sagde Trump ifølge Huffington Post ved et politisk møde i delstaten Pennsylvania.

Marjorie Pritchard, der er en redaktørerne på Boston Globes ledersider, forklarer til CNN, at der er stor forskel på de medier, der har meddelt, at de skriver en leder rettet mod Donald Trump torsdag.

»Reaktionerne har været overvældende. Vi har nogle store aviser, men størstedelen er fra små mediemarkeder. De er alle sammen meget entusiastiske om at sige fra over for Trumps angreb på journalistikken,« siger hun til CNN.

Til nyhedsbureauet AP siger hun:

»Jeg håber, at vores ledere vil uddanne læserne og få dem til at indse, at et angreb på forfatningens første bestemmelse er uacceptabelt. Vi er en fri og uafhængig presse.«

»Det er et af de mest hellige principper, som står skrevet ind i forfatningen.«

Boston Globe kalder i sin opfordring til de andre aviser, det Donald Trump har gang i, for en »beskidt krig mod den frie presse«.

Tyrkisk valuta rammer ny bund: Minister lover handling

Den tyrkiske lira har natten til mandag dansk tid ramt nye bundniveauer mod den amerikanske dollar på de asiatiske valutamarkeder.

Udtalelser fra Tyrkiets finansminister har dog rettet en smule op på kursen.

Finansminister Berat Albayrak siger i et interview med avisen Hürriyet, at myndighederne er klar med en handlingsplan, som skal mindske uroen på finansmarkederne.

Ministeren går ikke i detaljer med planen, der angiveligt vil blive sat i værk mandag morgen.

I de tidlige morgentimer i Asien skulle der betales 7,24 lira for en amerikansk dollar. Efter finansministerens kommentarer blev liraen styrket til omkring 6,85 for en dollar.

Fredag kostede en dollar cirka 6,4 lira, mens kursen i begyndelsen af året var bare 3,8 lira.

Liraen har hidtil i år tabt omkring 45 procent mod dollar. En høj inflation har udhulet valutaens købekraft, og det har fået investorerne til at sælge ud.

En forhøjelse af renterne plejer at være kuren mod inflation, men hidtil har Tyrkiets centralbank undladt at sætte renterne op.

Landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har erklæret sig som modstander af renteforhøjelse.

Trykket på liraen er desuden taget til på grund af en forværring af forholdet mellem Tyrkiet og USA.

Tyrkiet har afvist et krav fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om at løslade en amerikansk præst, som myndighederne beskylder for at have støttet det mislykkede militærkup i juli 2016.

Trump reagerede fredag ved at bebude en forhøjelse af toldsatserne på tyrkisk stål og aluminium.

»Det er forkert at vove at bringe Tyrkiet i knæ gennem trusler om en præst,« sagde præsident Erdogan ved et vælgerarrangement lørdag.

Erdogan gentog flere gange i weekenden, at valutakrisen beror på en »politisk sammensværgelse«.

En påstand, som finansminister Berat Albayrak gentager i avisinterviewet.

