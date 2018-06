Desperat eftersøgning i grotte af 12 fodbolddrenge og træner

Hundredvis af redningsfolk var mandag mobiliseret i det nordlige Thailand for at redde 12 fodbolddrenge og deres træner, som har været spærret inde i en grotte i to dage efter et uvejr med oversvømmelser.

Det er lykkedes dykkere at finde cykler, sko og fodaftryk i den fem kilometer lange grotte Tham Luang ved grænsen til Myanmar.

Drengene og deres træner menes at have søgt tilflugt i grotten, da kraftig monsunregn begyndte at falde lørdag. Vandmasserne lukkede indgangen til grotten.

- Vi gennemsøger området omkring bjerget og vil forsøge at finde en anden udgang eller indgang, siger guvernøren i provinsen Chiang Rai.

Men en ekspert, der har studeret grotten de sidste seks år, siger, at der kun findes én udgang, og den er oversvømmet.

De savnede drenge er mellem 11 og 16 år.

/ritzau/AFP