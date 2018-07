Derfor overskygger russisk hacking nu alt på Trumps topmøde med Putin

Med tiltalen mod 12 russiske agenter for at hacke Demokraterne under valget i 2016 overskygger sagen nu alt under Trumps og Putins topmøde. Trump taler stadig om »heksejagt«, mens hans egen efterretningschef siger, at »advarselslamperne blinker rødt igen«.