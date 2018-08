Der sker markant færre terrorangreb både globalt og i Vesteuropa

For tredje år i træk falder antallet af dødbringende terrorangreb på verdensplan.

På verdensplan blev 26.445 personer dræbt i terrorangreb i 2017. Der er tale om et fald på 24 procent i forhold til 2016.

Det viser Berlingskes gennemgang af udviklingen på baggrund af University of Marylands Global Terrorism Database, der så vidt muligt registrerer alle terrorangreb.

Trods faldet ser det voldsomt ud, når alle 26.445 angreb vises på samme kort. Du kan zoome ind og ud på de enkelte angreb.

Et enkelt angreb i Somalia sidste år, som den somaliske terrorbevægelse Al-Shabaab stod bag, medførte 588 døde.

Faldet på verdensplan skyldes ikke mindst, at der i Irak, som er det land, hvor flest terrorangreb finder sted, er blevet dræbt halvt så mange i 2017 som i 2016. Også antallet er dræbte i Mellemøsten og Nordafrika er blevet næsten halveret og ligger nu på cirka 10.000.

Udviklingen betyder dog ikke, at terroren ikke medfører mange ofre. Drabstallene er stadig højere end i tidligere årtier.

Ser vi på gerningsmændene, har Islamisk Stat flest drab på samvittigheden. Over 7.000 personer er blevet dræbt af IS-jihidister i 2017. Derefter kommer Taliban med cirka 4.800 drab og Al-Shabaab med 1.800 drab.

Tallene betyder, at 52 procent af alle registrerede terrordræbte i 2017 blev dræbt af en af de tre islamistiske bevægelser.

Det er ikke kun globalt, at antallet af terrordræbte er faldet. Også Vesteuropa oplevede færre terrorangreb. Her blev 83 personer dræbt i 2017 mod 238 personer året før.

Nedenfor kan du se et interaktivt verdenskort, der »afspiller« hvert terrorangreb fra 1970 og frem og giver et overblik over udviklingen. Størrelsen på hver cirkel afspejler antallet af døde i det pågældende angreb.

1) Bemærk, at 1993 mangler data, og at det reelle antal angreb, i hvert fald for dette år, er højere.

2) Under en procent af angrebene mangler præcis geolokation i University of Marylands database. For at kunne vise alle angreb på kortet har Berlingske tildelt dem en geolokation samme sted som tidligere angreb i landet.