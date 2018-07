Der gik et gisp igennem pressecentret i Bruxelles: Trump sender Stoltenberg til tælling

Donald Trump rejser til NATOs topmøde i Bruxelles onsdag og torsdag og har allerede gjort det klart, at hans hovedformål er at få forsikringer fra de europæiske allierede om, at de vil hæve forsvarsudgifterne til to procent af BNP.

Men europæerne frygter også, at Trump vil blande handel ind i det sikkerheds- og forsvarspolitiske topmøde og dermed komplicere situationen yderligere og skabe splittelse forud for det topmøde, Trump skal have mandag med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

