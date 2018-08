Der er to mulige forklaringer på Paul Manaforts fald. Og ingen af dem er fordelagtige for Trump

For bare to år siden var han et af de mægtigste mennesker i verden. Han var Donald Trumps kampagnechef og godt på vej til et topjob i Det Hvide Hus. Nu er er glansen gået af Paul Manafort. En omfattende straffesag er begyndt, og den har kun næret spørgsmålet: Var han den vigtigste brik i den russiske infiltration af Trumps præsidentkampagne?