Der er nu 65.000 migrantsmuglere i EU - og Ali i Esbjerg er en af dem

Ikke mange på havnen i Esbjerg kan tjene 1,1 millioner kroner skattefrit ved et minimum af arbejde. Men Mohamed Khalil Ali kunne. For han smuglede migranter til Storbritannien, og han illustrerer, hvad Europols statistikker også viser: At migrantsmugling er »den hurtigstvoksende form for kriminalitet i Europa«. Antallet af smuglere er fordoblet på tre år, og det er blevet et marked, hvor alle med en mobiltelefon og en løs moral kan være med.