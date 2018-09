Den truede tiger er i markant fremgang i Nepal

Katmandu. Tigerbestanden er langtfra så stor som for 100 år siden, men noget tyder på, at der er håb forude for det kritisk truede dyr.

En optælling fra WWF Verdensnaturfonden viser, at antallet af tigre i Nepal er steget markant.

I 2009 var der 121 tigre i landet, mens der i den nyeste undersøgelse er 235.

At tigerbestanden næsten er fordoblet i Nepal siden 2009, er ingen tilfældighed, forklarer Jacob Fjalland, som er international programdirektør i Danmark for WWF.

- Der er gjort et målrettet stykke arbejde for at beskytte tigerens leveområder, siger Jacob Fjalland.

- Vi har blandt andet trænet parkvagter i de beskyttede områder i at blive bedre til at passe på tigeren.

Tigre lever i 13 lande, som i 2010 gik sammen om et mål om at fordoble antallet af vilde tigre på verdensplan fra 3200 til over 6000 inden 2022.

Så langt er projektet dog ikke nået, selv om der er fremgang for første gang i flere årtier. WWF vurderer, at der i dag er 3927 tigre rundtom i verden.

- Nepal er et af eksemplerne på, at den fokuserede indsats virker, lyder det fra Jacob Fjalland.

- Der er et stykke vej endnu. Nogle af optællingerne er et par år gamle, og vi håber, at det reelle antal er højere (end 3927, red.).

- Vi tror stadig på, at vi kan nå målet om over 6000 tigre i 2022.

Selv om der er fremgang for tigerbestanden både i Nepal og på verdensplan, er farerne stadig mange for det eftertragtede dyr.

Når skovarealer omdannes til landbrug og infrastruktur, forsvinder tigerens levesteder. Og samtidig er den eftertragtet på det illegale marked, da knoglerne blandt andet bruges til kinesisk naturmedicin.

Derfor er tigeren fortsat et "voldsomt truet dyr", understreger WWF's programdirektør.

- Den er stadig meget truet, og hvis vi ikke bliver ved med at sætte ind, vil det gå hurtigt tilbage, siger Jacob Fjalland.

Langt de fleste tigre befinder sig i Indien. Ifølge WWF's seneste opgørelse fra Indien er der 2226 tigre i landet.

/ritzau/