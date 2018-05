Den svenske valgkamp er skudt i gang med uvant flygtningestrid og iskold luft mellem de borgerlige partier

Moderaternas statsministerkandidat, Ulf Kristersson, har problemer med sit støtteparti, og Sverigedemokraterna er gået i offensiven forud for et valg, der for første gang har indvandrerdebat som et af de vigtigste temaer.