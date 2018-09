Den kraftigste tyfon i 25 år: Japan er blæst over ende

Op mod 3.000 mennesker blev fanget i en stor lufthavn i det sydlige Japan, da den kraftige tyfon Jebi tirsdag ramte kysten med vindstød op til 210 km/t og de næsten uundgåelige oversvømmelser. Ni mennesker er foreløbigt meldt dræbt, oplyser flere medier.

Tyfonen fik myndighederne til at udstede evakueringsordrer for omkring 49.000 mennesker over det sydlige Japan og råde andre to millioner til at søge i sikkerhed.

Jebi bevægede sig hen over Japans hovedø, Honshu, inden den bøjede af og fulgte vestkysten nordpå med et spor af død og ødelæggelse efter sig. Blandt de omkomne er ejeren af et varehus, som kollapsede over ham.

Tirsdag eftermiddag bragede en olietanker, som var blevet revet løs af sine fortøjninger af stormen, ind i den eneste bro, som forbinder Kansai-lufthavnen ved Osaka med fastlandet. Kystvagten brugte helikoptere og patruljebåde til at redde besætningsmedlemmerne, fortalte japansk TV, NHK.

Det lokale politi sagde, at de strandede passagerer i lufthavnen, som er anlagt på en kunstig ø, havde fået udleveret vandflasker, brød og tæpper, og at færger ville begynde at fragte dem i sikkerhed her onsdag morgen.

Meget af lufthavnens landingsbane står fortsat under vand, selv om selve terminalbygningen er uskadt.

En række biler ligger væltet som dominobrikker i Osaka.

I Kyoto blev taget skrællet af hovedbanegården, og de løse dele regnede ned over passagererne og sårede mindst tre, før dele af stationen blev lukket helt ned. På TV kunne man også se skibscontainere blæst ud over det meste af havnen i Kobe.

Tirsdag ved sengetid var cirka 2,2 millioner hjem uden strøm.

800 flyafgange aflyst

Tyfonen er kulminationen på en elendig sommer for japanerne: Oversvømmelser og jordskred kostede i juli flere end 200 mennesker livet i det vestlige Japan, og senere samme måned krævede en hedebølge andre 130 liv.

Det er ikke obligatorisk at følge myndighedernes opfordringer til evakuering, men undladelsen af at følge disse anvisninger menes at have bidraget væsentligt til det høje antal dødsfald under julis styrtregn. En bølge slår ind over molen i fiskerihavnen Aki i det vestlige Japan.

Men lige nu er de sidste passagerer ved at blive hentet ind fra Osaka lufthavn.

Næsten 800 flyafgange blev aflyst under tyfonen, så det er et åbent spørgsmål, hvornår trafikken i Japan er tilbage på almindeligt niveau, og hvornår havnene igen kan fungere.

