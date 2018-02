Den første brite havde mørk hud og sorte krøller

En DNA-analyse af Storbritanniens ældste komplette skelet, der har fået navnet Cheddar Man, har afsløret, at de første briter havde mørk hud, blå øjne og sort hår.

Cheddar Man blev fundet for mere end 100 år siden i Goughs-grotten i det sydlige England, og han er et af de tidligste moderne mennesker, der har befolket de britiske øer. I første omgang troede man, at Cheddar Man havde lyst hår og bleg hud, men hans DNA maler et andet billede: Nu tyder meget på, at han havde blå øjne, mørk hud og sort, krøllet hår. Det skriver britiske The Guardian.

Opdagelserne er et tegn på, at genet for lys hud er blevet spredt langt senere på det europæiske kontinent, end man hidtil har antaget. Desuden rykker DNA-undersøgelsen ved den udbredte forståelse, at hudfarve er geografisk funderet.

»Det her viser virkelig, at vores forestillinger om racekategorier i virkeligheden bare er moderne konstruktioner, der ikke nødvendigvis passer med fortiden,« siger Tom Booth, der har været arkæolog på projektet for Londons Naturhistoriske Museum.

Opdagelserne er kommet frem i forbindelse med en dokumentar på britisk tv. Forskerne har boret et hul i Cheddar Mans kranie for at få et par miligram knoglepulver til undersøgelserne, hvorfra de kunne udvinde et fuldt genomen. Det er ud fra det, at de nye oplysninger om hans udseende og livsstil stammer.

Resultaterne tyder på, at Cheddar Mans rødder er i Mellemøsten, fordi hans forfædre er vandret fra Afrika, videre til Mellemøsten, gennem det vestlige Europa og til sidst krydset den nu forsvundne landbro »Doggerland« mellem Storbritannien og Europa. I dag stammer cirka 10 procent af den britiske befolkning fra denne befolkningsgruppe.

Indtil nu har forskere troet, at Europas befolkning blev blegere over tid, fordi blegere hudtoner absorberer mere sollys, hvilket er er nødvendigt for at producere D-vitamin. Men de nye opdagelser tyder på, at den blege hudtone først er opstået senere. Muligvis fordi de tidlige europæere i højere grad begyndte at leve af landbrug, og at kosten ændrede sig til at indeholde mindre fisk, og derved mindre D-vitamin.

Cheddar Man har levet et liv som jæger- og samler, hvor han har slebet flintesten til at slagte dyr og spyd til at fange fisk.

Ud over Cheddar Mans forandrede hud- og hårfarve viser undersøgelsen også, at hans forfædre 5000 år tidligere førte en mere bestialsk livsform i Goughsgrotten, hvor de udførte kannibalistiske ritualer, spiste kogte mennesketæer og -fingre og drak af kranier.