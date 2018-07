»Den britiske regering er i dyb krise - det er kaos«

»Den britiske regering er i dyb krise. I øjeblikket har briterne stort set ikke en forhandlingsposition, når Brexit-forhandlingerne fortsætter i den kommende uge.«

Sådan lyder vurderingen fra Ole Helmersen, lektor på CBS med speciale i moderne britisk politik.

Han betegner situationen som kaotisk. Først gik den britiske minister for Brexit, David Davis, og så fulgte den farverige udenrigsminister, Boris Johnson, efter. Begge har trukket sig, fordi de ikke kan støtte premierminister Theresa Mays kurs i Brexit-forhandlingerne.

»Når Theresa May, to dage efter at hun troede, at hun havde en enig regering bag sig, har mistet to ministre, får hun svært ved at tage til Bruxelles og sige, at nu ved vi, hvad vi vil. Hun aner ikke, om der er andre to ministre, der går om et par timer. Det er svært at se, hvordan briterne lige nu kan blive taget alvorligt som forhandlingspartner i EU,« siger Ole Helmersen.

Theresa May kan nu blive tvunget ud i et formandsopgør i det konservative parti.

Til trods for at Theresa May har bebudet en hurtig udnævnelse af en ny udenrigsminister, mener Ole Helmersen, at hun står i en meget vanskelig situation, som endog kan tænkes at udløse et formandsopgør i det konservative parti.

»Boris Johnsons afgang er fuldstændigt afgørende for premierministeren. David Davis trak sig kort forinden, og havde det kun været ham, ville hun have haft mulighed for at inddæmme krisen, for hun har en regering, som i fredags enigt bakkede op om hendes forhandlingskurs i Brexit-forhandlingerne. Men når Boris Johnson nu trækker sig, så er det en regeringskrise, som det er svært at se nogen vej ud af. Det er forholdsvis sandsynligt, at andre ministre vil følge efter i de nærmeste timer eller dage. Der er en vis sandsynlighed for, at der er en vis koordinering mellem disse ministre og menige medlemmer i den konservative parlamentsgruppe. Man vil prøve at fremprovokere et formandsvalg og vælte Theresa May,« siger Ole Helmersen.

Det er velkendt, at Boris Johnson meget gerne vil være premierminister, og at han i den grad prøver at bringe sig i en position, hvor han kan overtage magten i det konservative parti. Ole Helmersen, lektor på CBS

Prøver Boris Johnson at overtage magten?

»Jeg tror, at det er et af motiverne. Det er velkendt, at Boris Johnson meget gerne vil være premierminister, og at han i den grad prøver at bringe sig i en position, hvor han kan overtage magten i det konservative parti. Ender det med et oprør blandt menige parlamentsmedlemmer, står han frit og kan bekende sig som kandidat.«

Boris Johnson trak sig mandag som udenrigsminister og efterlod Theresa Mays regering i dyb krise.

Vil det koste May premierministerposten?

»Det er svært at sige, men det er meget sandsynligt, at der kan komme et formandsopgør. Det er et åbent spørgsmål, om May vil genopstille, men gør hun dette, er det ikke usandsynligt, at hun kan vinde, for den gruppe af konservative parlamentsmedlemmer, som gerne ser hende forsvinde, er et mindretal. Hvis hun genopstiller og vinder, så vil hun komme styrket ud af det. På sit regeringsseminar i fredags satte hun de hårde Brexit-fortalere stolen for døren og sagde, at hvis de ikke udviste kollektivt regeringsansvar og bakkede op om forhandlingskursen, ville de blive fyret. Nu er to af dem gået selv. Om hun vil genopstille ved et eventuelt formandsopgør, er ikke til at vide, men hun har vist sig som en politikertype, der bider sig fast og før sin pligt,« siger Ole Helmersen.

Han peger på, at der tidligere har været et hårdt formandsopgør i det konservative parti. Premierminister Margaret Thatcher blev i 1990 væltet af sine egne, fordi centrale ministre udtrykte mistillid til hende. Hvorfor? Fordi de syntes, at hun indtog en meget skinger linje over for EU.