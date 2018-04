Den britiske regering er groggy: Caribiske ledere forventer stor kompensation efter skandale

En skrap politisk kurs mod illegale immigranter har ramt indvandrere fra Caribien, der bliver truet med at blive smidt ud efter lovligt at have arbejdet og levet i Storbritannien i årtier. Sagen eksploderede midt under et stort anlagt møde, hvor premierminister Theresa May ville byde verden uden for EU velkommen.