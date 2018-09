Den amerikanske skuespiller Burt Reynolds er død, 82 år, skriver Variety og flere andre amerikanske medier.

»Det er med stor sorg, at vi har erfaret, at Burt Reynolds er død. Han har kæmpet med alvorlig sygdom i flere år og tabte kampen 6. september,« skriver Hollywood Life.

Skuespilleren, der var kendt for film som Smokey And The Bandit og som hovedpersonen i flere tv-serier, døde af et hjertestop på et hospital i Florida.

Reynolds skuespilkarriere begyndte 1958, hvor han blev kendt i tv-serier som Gunsmoke og Dan August.

Men hans virkelige gennembrud kom i 1972 med filmen "Deliverance" (Udflugt med døden), der blev nomineret til en Oscar som årets bedste film.

Reynolds blev hurtigt etableret i en rolle som et sexsymbol 80'erne og i 90'erne, hvor han spillede med i en række populære film - deriblandt The Longest Yard (1974), Smokey and the Bandit (1977), Striptease (1996) og Boogie Nights (1997).

Reynolds var med i over 200 film- og tv-produktioner.

/ritzau/