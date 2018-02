Demokrater kræver republikaner fjernet i opgør om FBI-notat

Lederen af det demokratiske parti i det amerikanske senat, Chuck Schumer, opfordrer torsdag til, at republikaneren Devin Nunes fjernes fra sin post som formand for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus.

Begrundelsen er, at han ifølge kritikere forsøger for at undergrave undersøgelserne af en mulig forbindelse mellem Rusland og præsident Donald Trumps valgkampagne.

Schumer kræver i et brev sendt til formanden for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, at Devins Nues "øjeblikkeligt fjernes".

I brevet rejses samtidig spørgsmål om, hvorfor Repræsentanternes Hus ikke har reageret troværdigt på den russiske indblanding i valgkampen og er begyndt at forebygge fremtidige russiske cyberangreb.

Den demokratiske leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, kræver også, at Nunes fjernes.

Læs også Pornostjerne i mystisk kovending om sex med Trump

Efterretningsudvalget har ved en afstemning vedtaget at offentliggøre et hemmeligt notat, som er skrevet af udvalgets republikanere. I notatet påstås det, at FBI og justitsministeriet er imod Trump.

Trump mener, at notatet kan ødelægge tilliden til hele den undersøgelse, som tidligere FBI-chef Robert Mueller står i spidsen for.

Notatet beskriver angiveligt, hvordan FBI og justitsministeriet skulle have udnyttet et overvågningsprogram til uretmæssigt at overvåge et medlem af Donald Trumps valgkampagne.

Notatet er på fire sider, og FBI oplyser, at man kun har haft "begrænset" tid til at gennemgå det. Alligevel er konklusionen ret klar.

Demokratiske politikere siger imidlertid torsdag, at der er ændret vigtige passager i notatet.

FBI-chef Christopher Wray har advaret Det Hvide Hus om at offentliggøre notatet, fordi det "tegner et forkert billede".

Trump blev i kølvandet af sin såkaldte State of the Union-tale tirsdag hørt sige, at han var "100 procent" sikker på, at notatet skulle lægges frem. Kilder i Det Hvide Hus siger ifølge BBC, at det hemmelige notat vil blive offentliggjort fredag.