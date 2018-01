Demokrater: Bannon bør vidne om Ruslands rolle i valg

I USA håber demokraterne i Repræsentanternes Hus at få præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Steve Bannon til at afgive vidneudsagn som led i undersøgelserne af Ruslands potentielle indblanding i præsidentvalget i 2016.

Derfor er Steve Bannons navn på listen af personer, som Adam Schiff, der er demokraternes ledende medlem i efterretningskomitéen, håber på at kunne indkalde. Det siger Adam Schiff til nyhedsbureauet Reuters.

En anonym kilde oplyser til Reuters, at Steve Bannon vil blive indkaldt og vil afgive vidneudsagn på tirsdag.

Steve Bannon blev hentet ind som chef for Trumps kampagne under præsidentvalgkampen i 2016. Efter valget blev han chefstrateg og særlig rådgiver for Donald Trump, da Trump blev præsident.

Den ansættelse holdt dog kun syv måneder og stoppede i august sidste år.

Siden er forholdet mellem Steve Bannon og Donald Trump blevet køligere, efter at Bannon i ny en bog - "Fire and Fury" - lægger navn til en række beskyldninger mod Trumps familie.

Eksempelvis kalder Bannon et møde under valgkampen mellem Trumps ældste søn og blandt andre en russisk advokat for "forræderisk" og "upatriotisk".

Adam Schiff vil også gerne høre fra Donald Trumps datter Ivanka Trump og hendes mand Jared Kushner. Svigersønnen har tidligere afgivet forklaring.

Republikanerne har flertal i Repræsentanternes Hus og derfor også i efterretningskomitéen. Dermed ligger den endelige beslutning, om hvilke personer der skal vidne overfor komitéen, hos de republikanske medlemmer.