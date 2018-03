Demokrat tilbyder fyrede McCabe tjans for at sikre pension

Washington. USA's justitsminister, Jeff Sessions, stangede fredag en fyreseddel ud til den tidligere FBI-vicedirektør Andrew McCabe.

Fyringen af McCabe, der var på orlov, skete, blot to dage før han kunne være gået på pension. Men den pension er nu bragt i fare.

Og det har skabt harme flere steder i det politiske USA.

Blandt reaktionerne er et tweet fra den demokratiske politiker og kongresmedlem Mark Pocan. Han reagerer på et andet tweet fra en NBC-journalist, der har talt med en McCabe-støtte.

Journalisten skriver, at vedkommende har foreslået, at et kongresmedlem hyrer McCabe for en kort periode for potentielt at sikre pensionen.

- Andrew, ring til mig. Jeg kunne godt bruge en god todages undersøgelse af de største kriminelle familier i Washington, skriver Mark Pocan.

Tweetet er sent lørdag aften blevet retweetet knap 18.000 gange.

