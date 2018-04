83-årig er henrettet som den ældste i USA's nyere historie

MONTGOMERY. Den amerikanske delstat Alabama har natten til fredag dansk tid henrettet den 83-årige Walter Leroy Moody Jr.

Det oplyser delstatens guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den planlagte henrettelse blev kortvarigt udsat, fordi Moodys advokater havde anmodet USA's højesteret om at skåne hans liv.

Højesteretten har ikke oplyst, hvorfor den afviste appellen.

Moody er den ældste person til at blive henrettet, siden USA i 1976 genindførte dødsstraffen.

Den hidtil ældste var John Nixon, som var 77 år, da han i 2005 blev henrettet i Mississippi.

Walter Leroy Moody Jr. sendte den 16. december 1989 en pakkebombe til en statslig dommer i byen Mountain Brook, Alabama.

Ifølge anklageren ved hans retssag var Moody sur på retssystemet, fordi en domstol nægtede at annullere en dom for besiddelse af en rørbombe. Dommen forhindrede ham i at studere jura.

Otte dage før jul i 1989 åbnede dommer Robert S. Vance en pakke i sit køkken efter en dag i haven. Den efterfølgende eksplosion sprængte hjemmet, dræbte dommeren omgående og sårede dommerens hustru.

Walter Leroy Moody Jr. blev i 1991 dømt af en føderal domstol til syv gange livstid plus 400 år fængsel for eksplosionen. Domstolen fandt, at han havde sendt i alt fire pakkebomber.

En bombe til en organisation for sortes rettigheder, ligesom at Moody er blevet sat i forbindelse med pakkebombe, der dræbte en sort borgerrettighedsforkæmper.

Fem år senere blev han af delstatens domstol dømt til døden.

Henrettelsen af Walter Leroy Moody Jr. skete med en dødelig indsprøjtning. Det er den ottende henrettelse i USA i år.

Siden genindførelsen af dødsstraf i USA for 42 år siden er næsten 1500 personer blevet henrettet ifølge CNN.

/ritzau/