De svenske bilafbrændinger fortsætter: Trods øget bevågenhed er flere biler brændt af i nat

Mens der mandag aften blev sat ild til omkring 90 biler på landsplan, er svensk politi også tirsdag aften blevet kaldt ud til flere bilbrande.

»Det er samme fremgangsmåde som de tidligere brande, [hvor] man har hældt noget på bilerne, og så er de begyndt at brænde,« siger vagthavende hos politiet i region Väst, Johan Ljung til Aftonbladet.

Politiet fik tirsdag aften fire anmeldelser om nye bilbrande.

Inden for en halv time blev to biler sat i brand i Västra Frölunda syd for Göteborg. Det er det område, der var hårdest ramt af bilafbrændingerne mandag aften.

Ifølge nyhedsbureauet TT har vidner set to yngre mænd antænde en bil i området, hvorefter de stak af fra stedet, skriver Göteborg-Posten.

Selv om antallet af biler i brand tirsdag aften var markant færre end aftenen forinden, ser politiet meget alvorligt på sagerne. Bilerne, der blev sat i brand tirsdag, stod markant tættere på beboelse, og det øgede risikoen for, at brandene skulle sprede sig fra bilerne, skriver flere svenske medier.

En tredje bil blev sat i brand kl. 23.30 i Mölndal uden for Göteborg og få minutter senere tikkede endnu en anmeldelse ind, denne gang om en bil i brand i Norrby i Borås.

Det er fortsat ikke bekræftet, om aftenens brande kan kobles til brandene mandag aften.

På landsplan udbrændte i alt omkring 90 biler mandag aften – størstedelen af dem i og omkring Göteborg. Det er myndighedernes opfattelse, at de afbrændinger kan være koordineret. Fra de første alarmopkald kom lige efter klokken 21 mandag aften, fulgte den ene anmeldelse efter den anden således.

Bilbrandene satte Sverige på den anden ende. Og i et forsøg på at undgå, at bilbrandene fortsatte, havde det lokale politi hentet ekstra mandskab ind og opfordret lokale voksne til at være særligt opmærksomme.

To personer fra Frölunda-området blev anholdt i går. Politiet har oplyst, at yderligere formodede gerningsmænd fra bilafbrændingerne mandag aften er blevet identificeret og flere anholdelser ventes derfor.