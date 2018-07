De sidste soldater fra Koreakrigen vender hjem

De jordiske rester af 55 amerikanske soldater blev fredag fløjet ud af Nordkorea som et første synligt resultat af præsident Trumps bestræbelser på at bringe de sidste amerikanske krigsofre hjem 65 år efter afslutningen på kamphandlingerne i Korea.

»Vi er opmuntret af Nordkoreas skridt og bevægelsen mod positive forandringer,« hed det fra Det Hvide Hus.

En C-17 Globemaster fra det amerikanske luftvåben med skeletresterne om bord landede senere på Osan Air Base syd for Seoul i Sydkorea. Flere hundrede amerikanske soldater og pårørende havde taget opstilling på landingsbanen for at ære de hjemvendte.

Ind gennem denne æresgarde blev båret 55 små kister med de jordiske rester af de enkelte soldater. De blev båret af soldater i uniform og bragt til seks ventende varevogne. Hver af kisterne var svøbt i et FN-flag, som var det flag, de amerikanske soldater kæmpede under i Koreakrigen.

Fra Osan Air Base vil kisterne blive fløjet til et registreringscenter på Hawaii, hvor der venter en stor indsats for at identificere hver enkelt soldat. Rester af soldater, som tidligere er blevet udleveret fra Nordkorea, har vist sig at være blandet med knogler af uidentificerede personer og tilmed dyreknogler.

Efter udleveringen takkede præsident Trump Nordkoreas leder, Kim Jong-un, der ellers for mindre end et år siden truede USA med sin »atomknap«.

Singapore-møde gav stødet

Koreakrigen blev afsluttet med en våbenhvile for 65 år siden. Men tusindvis af amerikanske soldater, som mistede livet på krigsskuepladsen, er endnu ikke blevet udleveret, fordi krigen aldrig formelt er blevet afsluttet med en egentlig fredstraktat. USA og Nordkorea har heller ikke diplomatiske forbindelser.

Men der kom skred i tingene, efter præsident Trump 12. juni holdt et topmøde med Kim Jong-un i Singapore. Her indvilligede den nordkoreanske leder i at arbejde på en atomafrustning af Den Koreanske Halvø.

Ved samme lejlighed lovede han at hjemsende de jordiske rester af amerikanske soldater – begyndende med dem, som allerede er bjerget og identificeret.