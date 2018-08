Dansker i Zimbabwe: Stemningen har ændret sig dramatisk

Efter et ellers fredeligt parlaments- og præsidentvalg i Zimbabwe mandag, er der onsdag opstået uroligheder i gaderne i hovedstaden, Harare.

Danske Natasja Vestmø, der er valgobservatør for organisationen Afrika Kontakt, er en af dem, som har oplevet valget tæt på.

Hun er selv i hovedstaden i sikker afstand af demonstrationerne, men kan godt mærke, at stemningen har ændret sig i det uafklarede opgør mellem præsident Emmerson Mnangagwa fra partiet Zanu-PF og oppositionspartiet MDC's præsidentkandidat, Nelson Chamisa.

»Stemningen har ændret sig dramatisk siden i morges, hvor befolkningen fik at vide, at præsidentresultatet ikke ville komme i dag, men først komme i morgen. Det har så fået MDC-støtter til at gå på gaden«, siger Natasja Vestmø.

Samme melding lyder fra Mathilde Utzon, der er Folkekirkens Nødhjælps udsendte i området.

»Situationen er tilspidset og meget følelsesladet. Dem, jeg taler med, er rigtig kede af, hvordan det har udviklet sig. Mange har talt om, at valget kunne blive det fredeligste i landets historie, men det ender det med ikke at blive«, siger hun.

Ifølge flere medier er militæret på gaden. Nyhedsbureauet AFP's korrespondent på stedet rapporterer onsdag, at der blev skudt i retning af demonstranterne, mens en helikopter fra hæren svævede over stedet.

En fotograf fra AFP bekræfter, at én mand er blevet dræbt af skud. Han døde efter at være ramt i maven.

Kort forinden satte politiet vandkanoner og tåregas ind mod oppositionens demonstranter, og bildæk blev sat i brand i byens gader.

Mandagens valg var det første, siden landets mangeårige autoritære leder Robert Mugabe blev afsat.

Valgkommissionen oplyste tidligere onsdag, at det regerende parti, Zanu-PF, har vundet parlamentsvalget. Først torsdag vil resultatet af præsidentvalget dog være klar.

Demonstranterne fra oppositionen havde håbet på forandring, forklarer Folkekirkens Nødhjælps udsendte.

»De vil have forandring. Situationen er, at den anden præsidentkandidat fra regeringspartiet var Mugabes højre hånd. Derfor mener mange, at han er kriminel og har begået forbrydelser«, siger Mathilde Utzon.

/ritzau/