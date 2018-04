Dansker hovedmistænkt for dobbeltdrab på kvinde og barn i Nigeria

Dansker er hovedmistænkt for voldeligt dobbeltdrab i Nigeria

En 53-årig dansk mand er hovedmistænkt i en drabssag i Nigeria, hvor en kvinde og et barn er blevet slået ihjel i den nigerianske hovedstad, Lagos. Det oplyser det lokale politi i en udtalelse ifølge nigerianske The Guardian.

Den dræbte kvinde er den 37-årige Zainab Nelson, der var gift med den mistænkte danske statsborger. Barnet var ifølge politiet tre år gammelt.

Politiet oplyser, at det den 5. april fik en henvendelse fra Zainab Nelsons 13 år gamle søster. Hun hørte tumult fra den afdødes hjem midt om natten.

Da politiet nåede frem til hjemmet fandt det den dræbte kvinde og barnet.

Den umiddelbare vurdering var, at de begge var blevet udsat for vold. Overfaldet var startet i hjemmets soveværelse, inden de til sidst var blevet slæbt ind i køkkenet, skriver politiet.

Det lokale medie pulse.ng skrev oprindeligt, at den 53-årige dansker havde skudt sin nigerianske kone. Men det oplyser politiet altså ikke noget om.

Det fremgår i øvrigt ikke af politiets oplysninger, om den anholdte dansker er far til det dræbte barn.

Nigeriansk politi har informeret den danske ambassade om, at man efterforsker den 53-årige dansker for mord.

I forbindelse med de første meldinger om dobbeltdrabet bekræftede Udenrigsministeriets borgerservice, at en dansker var tilbageholdt i Nigeria.

Det 37-årige offer er i Nigeria blandt andet kendt under kunstnernavnet Alizee, skriver The Guardian.

Hun underskrev i 2017 en pladekontrakt med det asiatiske selskab Petra Entertainment og var ved at promovere sin nyeste single.

Pladeselskabet har i forbindelse med drabet udsendt en pressemeddelelse.

- Petra Entertainment har modtaget den chokerende nyhed om vores kunstners og hendes barns pludselige død, lyder det ifølge The Guardian.

/ritzau/

Nordkoreas leder bekræfter muligt møde med Trump

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, bekræfter officielt for første gang muligheden for et topmøde med USA's præsident, Donald Trump.

På et møde mandag i arbejderpartiets politbureau talte Kim Jong-un om de mulige udfald af fremtidige samtaler med USA og Sydkorea, skriver AFP og Reuters.

Kim Jong-un kom med en "dybtgående analyse og vurdering af den aktuelle udvikling i relationerne mellem nord og syd samt muligheden for en dialog" mellem Nordkorea og USA, meddeler det statslige nyhedsbureau, KCNA.

Mandag oplyste anonyme kilder i Trumps regering til avisen Wall Street Journal, at Nordkorea har bekræftet over for USA, at landets leder er klar til at drøfte atomafrustning på den koreanske halvø.

Tidligere har Sydkorea sagt, at nordkoreanerne skulle være klar til at nedruste sit atomprogram.

Desuden har et besøg fra den nordkoreanske udenrigsminister i Sverige givet anledning til rygter om et topmøde mellem ledere fra USA og Nordkorea.

Kim Jong-un besøgte i slutningen af marts Kina. Efter besøget udsendte det kinesiske udenrigsministerium en erklæring, hvor Kim Jong-un gav udtryk for sit ønske om en atomnedrustning.

- Det er vores fortsatte holdning, at vi vil atomnedruste halvøen, sagde han ifølge erklæringen.

Som resultat af en voksende tilnærmelse på den koreanske halvø skal Kim Jong-un 27. april mødes med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

Donald Trump har desuden gjort det klart, at han er parat til et historisk topmøde mellem USA og Nordkorea. Måske så tidligt som i næste måned.

Styret i Pyongyang har imidlertid aldrig officielt bekræftet, at det vil forhandle om nedrustning med USA.

Donald Trump oplyste mandag, at han planlægger at møde Kim Jong-un "i maj eller begyndelsen af juni".

- Jeg tror, at der vil være stor gensidig respekt, og forhåbentlig vil der komme en aftale om atomnedrustning, siger Trump ifølge AFP.

Han udtrykker også forhåbning om, at forholdet mellem de to lande "vil være meget anderledes, end det har været i mange, mange år".

/ritzau/

Colombia har anholdt Farc-leder for omfattende narkosmugling

Colombianske myndigheder anholdt mandag et kommende medlem af parlamentet fra det marxistiske parti Farc. Han er mistænkt i en sag om narkosmugling, oplyser regeringen.

Seusis Hernandez, der efter planen indtager sit sæde i parlamentet i juli, har ifølge myndighederne medvirket til at smugle ti tons kokain til USA.

Det beslagte kokain har en værdi på 320 millioner amerikanske dollar - eller omkring to milliarder kroner.

Seusis Hernandez er kendt under sit guerillanavn Jesus Santrich. Tiltalen mod ham og tre andre er rejst ved en domstol i New York.

- Statsanklageren har informeret mig om, at han som resultat af grundig efterforskning kan bevise, at Seusis Hernandez, kendt som Jesus Santrich, står bag ulovlig smugling, der har fundet sted, efter at aftalen var underskrevet, siger præsident Juan Manuel Santos i en tv-transmitteret tale.

Santos henviser til den fredsaftale, der blev indgået mellem regeringen og oprørsgruppen Farc i 2016.

- De tilbageholdte har overtrådt værdierne og principperne i fredsaftalen, siger statsanklager Nestor Humberto Martinez.

Hernandez vil være tilbageholdt, indtil USA kræver ham udleveret.

Farc sikrede sig som led i fredsaftalen med regeringen ti sæder i parlamentet, da oprørsgruppen skulle omdannes til et politisk parti. Et af disse sæder blev tildelt Seusis Hernandez.

Anholdelsen af Hernandez har udløst fordømmelser i Farc, der kalder den et angreb på fredsprocessen.

- Dette er det værste øjeblik i fredsprocessen. Regeringen bør forhindre juridiske fælder i at ende i hændelser som disse, der afføder stor mistillid, skriver Farc på Twitter.

Mensaje de @JSantrich_FARC a través de abogado defensor, Gustavo Gallardo. Desde hoy entra en huelga de hambre. #SantrichLibre pic.twitter.com/UaEL0k735K — FARC (@FARC_EPueblo) 9. april 2018

/ritzau/Reuters

Anklager: Bill Cosby betalte stort millionbeløb til offer

Den verdenskendte amerikanske komiker Bill Cosby var mandag tilbage på anklagebænken i Norristown i Pennsylvania.

Her tog retten endnu en gang hul på retssagen mod tv-stjernen, der er anklaget for at have bedøvet og begået overgreb på Andrea Constand i 2004.

Og på retssagens første dag kom det blandt andet frem, at Cosby i 2006 angiveligt betalte 3,38 millioner dollar til kvinden. Et beløb, som ifølge anklageren indikerer, at Cosby havde noget at skjule.

- Den her sag handler om tillid. Sagen handler om svigt, og det svigt førte til det seksuelle overfald på en kvinde ved navn Andrea Constand, lyder det fra distriktsanklager Kevin Steele.

Den erfarne advokat Dennis McAndrews, der ikke er indblandet i Cosby-sagen, mener, at beløbet kan have stor betydning.

- Spørgsmålet, som jeg er sikker på, vi kommer til at høre meget, er, hvorfor en uskyldig mand ville betale 3,38 millioner dollar for noget, som han ikke har gjort, lyder det fra Dennis McAndrews.

Egentlig skulle der være faldet dom i sagen mod Cosby i juni sidste år. Men nævningene kunne ikke blive enige efter at have voteret i 52 timer. Derfor skal sagen nu gå om.

Denne gang får sagen ekstra opmærksomhed, fordi det er den første retssag mod en berømthed i MeToo-æraen.

Og iagttagere er spændte på at se, om den verdensomspændende kampagne har haft en effekt på blandt andet de nævninger, der skal fælde dom over 80-årige Bill Cosby.

Sagen blev mandag skudt i gang under stor bevågenhed. Der var også en kvindelig demonstrant til stede ved retten i Norristown.

Kvinden, der som barn optrådte i flere afsnit af "The Cosby Show", stod i bar overkrop. På huden havde hun skrevet "Women's Lives Matter" samt navnene på over 50 kvinder, der beskylder Cosby for seksuelle overgreb.

/ritzau/AP

Tyske lufthavne bliver ramt af masseaflysninger tirsdag

Flere af Tysklands største lufthavne bliver tirsdag ramt af strejker, og det medfører masseaflysninger hos blandt andre landets største luftfartsselskab, Lufthansa.

- På grund af strejken i morgen er Lufthansa nødt til at aflyse 800 ud af de 1600 planlagte afgange, deriblandt 58 langdistanceflyvninger, oplyser selskabet i en meddelelse mandag.

Strejken vil også få konsekvenser på rejsende fra Skandinavien.

SAS meddeler således ifølge Check-In.dk, at samtlige flyvninger fra Skandinavien til og fra Frankfurt og München vil være aflyst tirsdag.

Det er offentligt ansatte i lufthavnene, som tirsdag nedlægger arbejdet i utilfredshed med deres lønninger.

Lufthavnen i Frankfurt, der er Tysklands største, advarer på sin hjemmeside om "betydelige forsinkelser og aflysninger", som vil ramme mange luftfartsselskaber.

Rejsende opfordres derfor til at orientere sig på selskabernes hjemmesider om eventuelle aflysninger.

Lufthansa opfordrer passagerer, hvis afgange ikke er aflyst, til at møde op i lufthavnen i god tid, fordi der ventes længere køer end normalt.

Onsdag ventes lufthavnene at fungere på fuld kraft igen efter tirsdagens arbejdsnedlæggelser, som vil stå på fra klokken fem om morgenen til klokken 18.

Ansatte i brand- og redningstjenester samt i ground handling vil midlertidigt indstille arbejdet.

Ud over lufthavnene i Frankfurt, München, Köln og Bremen vil tirsdagens strejker også kunne mærkes i andre dele af det tyske samfund.

Det gælder blandt andet den offentlige transport, børnehaver, affaldsindsamling samt hospitaler i flere delstater.

Fagforeninger, som repræsenterer ansatte i det offentlige, forlanger en lønstigning på seks procent. Eller alternativt mindst 200 euro mere i løn om måneden.

I februar lykkedes det den magtfulde fagforening IG Metall at vride en lønstigning på 4,3 procent ud af arbejdsgiverne samt ret til i perioder kun at arbejde 28 timer om ugen.

Ifølge en undersøgelse fra venstrefløjspartiet Die Linke har ansatte i staten og delstaterne et lønefterslæb i forhold til industrien.

De seneste to årtier er de offentligt ansattes lønninger steget 6,6 procent mindre end industriarbejdernes, skriver avisen Passauer Neue Presse med henvisning til undersøgelsen.

En sidste forhandlingsrunde mellem statsansattes fagforeninger og arbejdsgiverne skal efter planen finde sted 15. og 16. april.

/ritzau/AFP