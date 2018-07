Danske brandfolk rykker tættere på højrisiko-område i Sverige

De danske brandfolk, der hjælper til mod de voldsomme skovbrande i Sverige, skal nu hjælpe til på et endnu større område.

Det siger Martin Vendelbo, sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Han er leder for de danske brandfolk, som assisterer svenskerne.

»Vi har i lang tid kun været ét sted, men nu har vi fået den store styrke herop. Vi har budt os til, og det har betydet, at vi skal op et sted, hvor vi kommer lidt tættere på højrisikoområderne,« forklarer han.

Mandag kom endnu et hold danske brandfolk til Sverige. Der er i alt nu 60 afsted fra Danmark, og de skal hjælpe til i kampen mod skovbrandene frem til 5. august.

Danskerne opererer i et område i den sydlige del af Ljusdal Kommune, hvor det blandt andet har været opgaven at sørge for, at ilden ikke spreder sig til et nærliggende kraftværk.

»Vi fortsætter selvfølgelig der, hvor vi har været hele tiden, men det ekstra hold, vi har fået op, sendes til det nye område,« siger Vendelbo.

Det nye område ligger i nærheden af byen Storsjön, hvor der er en standsningslinje, som danske brandfolk skal hjælpe til ved.

Her har svenskerne tænkt sig at prøve med den såkaldte modild, hvor man antænder en brand for at standse en anden, siger Vendelbo.

»Det er i den sektor, vi skal hjælpe med at sikre, imens man gør det, som jeg har forstået det,« forklarer han.

Den danske indsats i Sverige består af frivillige brandfolk dels fra Beredskabsstyrelsen, dels fra de kommunale beredskaber.

I de seneste uger er omkring 25.000 hektar skov - eller 250 kvadratkilometer - brændt ned.

Det svarer til skov til en værdi af over 900 millioner svenske kroner, (cirka 650 millioner danske kroner) der er gået op i røg i Sverige.

