Dansk ja til flere betingelser på udbetaling af EU-støtte

Bruxelles. Danmark er enig i at knytte flere betingelser på udbetaling af støtte fra de europæiske pengekasser.

Sådan lyder det fredag fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ved ankomsten til EU-topmødet i Bruxelles.

»Det er fair nok, hvis man har den form for konditionalitet, at bevillinger er knyttet op på, at man også efterlever de beslutninger, der er truffet«, siger Lars Løkke Rasmussen.

»Rettigheder og pligter skal følges ad«, siger han.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har før topmødet sagt, at solidaritet går begge veje.

Hun vil ikke mindst have kriterierne for at modtage støtte fra EU's store strukturfonde ændret, så de i fremtiden afspejler viljen til at tage imod flygtninge.

Det tyske udspil er en reaktion på, at flere østeuropæiske lande, der modtager omfattende støtte, boykotter EU's tvungne omfordeling af flygtninge.

Lars Løkke Rasmussen mener også, at overholdelsen af retsstatens principper bør linkes til udbetaling af EU-støtte.

»Hvis man er medlem af EU, er man et fuldt medlem. Det medfører både rettigheder og pligter, og det skal man afbalancere,« siger statsministeren.

»Jeg mener, at det er meget vigtigt, at vi sikrer, at alle - også Danmark - implementerer enhver beslutning, vi måtte tage i Europa,« siger han.