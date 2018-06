Dansk forslag om udrejsecentre åbner ny front i slaget om EUs asylpolitik

Mens asylpolitikken splitter EU forud for topmøde i juni, har den danske regering åbnet for nye forslag med forslaget om udrejsecentre for afviste asylcentre uden for EU. Regeringen kan regne med støtte fra Østrig og Holland, men indtil videre tier toneangivende lande som Tyskland og Frankrig.