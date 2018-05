Dansk eller canadisk? Nu skal den sejlivede strid om Hans Ø løses

Danmark og Canada nedsætter nu en task force, der skal sætte rammerne for direkte forhandlinger om en fremtidig status for den omstridte Hans Ø, som længe været en del af en territorial strid mellem Danmark og Canada.

Striden har indtil nu været holdt på venskabelig fod med drillerier om, at når det ene lands flåde havde plantet et flag på den 1,3 kvadratkilometer lille ø, så kom det andet land og plantede et flag. Ofte medbragte flådestyrkerne en flaske snaps eller whiskey, som blev lagt som en hilsen ved flaget. Men det gemytlige kan hurtigt forsvinde, hvis situationen i det arktiske område ændrer sig. Derfor skal Hans Øs fremtidige tilhørsforhold nu afklares.

»Vi har besluttet at nedsætte en task force. Det er et vigtigt skridt for at få løst grænsedragningen i området, og task forcens opgave er at lægge rammerne for de kommende forhandlinger«, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til Berlingske forud for et møde i Arktisk Råd, der bliver holdt i den grønlandske by Illulisat.

Hans Ø, der ligger i Kennedy Kanalen i Nares Strædet, blev helt tilbage i 1933 tilkendt Danmark ved en international domstol under Folkeforbundet, men den kendelse overlevede ikke i FN efter Anden Verdenskrig.

I 1973 var øen for alvor i centrum for en strid mellem Canada og Danmark, hvor de to lande lavede en foreløbig grænseaftale. Det er den aftale, man nu vil tage de første skridt til en afklaring af.

Striden har således ligget »død« i mange år, fordi begge lande var enige om foreløbigt at bilægge striden, fordi der var andre grænsedragninger i området, der trængte sig på. Og for at markere »interessen« fra begge sider har den lille ubeboede ø haft besøg af de canadiske og de danske flådestyrker på skift, hvor både det canadiske flag og Dannebrog er blevet hejst, og parterne har afleveret flasker til hinanden.

Øen er i virkeligheden ikke meget værd, men hvis klimaforandringerne ændrer situationen med isen i området, kan den få strategisk betydning, fordi den kontrollerer en del af sejladsen i det arkitiske område. Endelig vil en endelig grænsedragning også afgøre rettighederne til olie og mineraler i området.