Dansk burkaforbud forarger i medier verden over

København. Siden et flertal i Folketinget torsdag vedtog et tildækningsforbud, som reelt er et forbud mod at bære niqab eller burka, er nyheden blevet omtalt vidt og bredt i medier rundt om i verden.

Forbuddet er blandt tophistorierne hos det politiske medie Politico.

Ifølge mediet kritiserer menneskerettighedsorganisationen Amnesty International Danmark for at overtræde ytrings- og religionsfriheden.

Financial Times skriver, at tildækningsforbuddet er "den seneste af mange love, der rammer migranter i de skandinaviske lande".

Også den arabiske tv-station Al-Jazeera beretter, at forbuddet ifølge nogle er direkte rettet mod muslimske kvinder:

- Den danske regering siger, at loven ikke er møntet på nogen religion. Men nogle anser loven for at være direkte rettet mod nogle muslimske kvinder, som vælger at bære burkaen i offentligheden.

Det britiske medie The Independent citerer justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for at sige, at det er uforeneligt med danske værdier at have sit ansigt gemt væk:

- Med et forbud trækker vi en linje i sandet og understreger, at her i Danmark viser vi hinanden tillid og respekt ved at møde hinanden ansigt til ansigt.

Australske ABC har talt med 20-årige Zainab Ibn Hssain, der bor i København. Hun siger til mediet, at forbuddet "ikke er fedt".

- Det betyder, at jeg ikke kan gå i skole, gå på arbejde eller gå ud med min familie. Men jeg vil ikke tage min niqab af, så jeg må finde en anden løsning, siger Zainab Ibn Hssain.

Hun fortæller, at folk har råbt af hende og spyttet efter hende på gaden, efter hun for et år siden valgte at gå med niqab.

- Men hvis jeg forlader Danmark, så vinder politikerne. Jeg føler, at det, de i virkeligheden ønsker, er, at muslimerne forlader Danmark, siger hun til det australske medie.

Frankrig vedtog et burka- og niqab-forbud i 2011 og var frontløber i Europa. Siden har Belgien, Østrig, Bulgarien og nu Danmark vedtaget lignende forbud.

Tildækningsforbuddet træder i kraft fra 1. august og udløser en bøde på 1000 kroner ved overtrædelse første gang. Fjerde gang og derover straffes overtrædere med en bøde på 10.000 kroner.

/ritzau/