Dansk bidrag skal forebygge radikalisering i Libanon og Jordan

Kuwait City. Danmark donerer 20 millioner kroner til en indsats, som skal genopbygge områder påvirket af kampen mod Islamisk Stat (IS).

Pengene går til et pilotprogram, der blandt andet skal forebygge radikalisering i Jordan og Libanon.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) deltager tirsdag i en donorkonference, hvor der rejses midler til genopbygning af blandt andet Irak og Syrien ovenpå kampe mod IS.

Det danske bidrag bliver på 20 millioner kroner. Det skal gå til et pilotprogram, der består af fire elementer.

Et af dem er et "forebyggelsesnetværk" mod radikalisering. Her skal myndigheder og civilsamfund på lokalt niveau samarbejde om at modarbejde radikalisering af hovedsageligt unge mænd.

Indsatserne kommer ikke til at foregå i Syrien eller Irak, hvor koalitionen har deltaget i kampe mod IS, men i nabolandene Jordan og Libanon.

Et andet element af programmet skal modgå IS-propaganda og martyrfortællinger på sociale medier.

Programmet forsøger også at forhindre økonomisk støtte til IS. Det skal ske ved at træne centralbankerne i Irak og Jordan i at stoppe pengeoverførsler til terrorgrupper.

De danske kroner vil også gå til undervisning af sikkerhedsstyrker i Irak, Jordan og Libanon i menneskerettigheder.

Det skal ske for at sikre, at efterforskninger af terror sker med respekt for frihedsrettigheder og principper i en retsstat, oplyser Udenrigsministeriet.

»Vi skal have stabilisering og genopbygning i området og sikret, at Isil (Andet akronym for IS, red.) ikke kommer igen«, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

»Det her program er rigtig godt til at forebygge, at ekstreme kræfter dukker op igen.«

Han oplyser, at genopbygningen af området kan komme til at tage en årrække.

»Det er helt umuligt at sige på nuværende tidspunkt, hvor lang tid den her indsats skal være. Det kan vare et år, fem år eller ti år«, siger han.

»Det her er en langsigtet indsats.«