Danmarks ambassadør i USA: »Trump sidder solidt i sadlen og står stærkere politisk end nogensinde før«

Lars Gert Lose, Danmarks ambassadør i Washington, konstaterer i et interview med Berlingske, at det går så godt for præsident Donald Trump, at det slet ikke kan afvises, at han får otte år i Det Hvide Hus - selv om præsidentens første år har været sjældent kulørt og konfliktfyldt.