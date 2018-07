Danmark vinder Trumps opmærksomhed i NATO med ny plan

Danmark har delvist klaret frisag for væsentlig kritik af vores bidrag til NATO forud for NATOs topmøde i Bruxelles i næste uge. Bag det ligger måneders hårdt arbejde og en intensiv lobbyvirksomhed fra regeringens og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksens side over for USA. Nu fremlægger Danmark en storstilet plan for, hvad det danske forsvar vil bidrage med i NATO.