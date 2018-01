Danmark satser stort på at somaliske flygtninge vender hjem

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) og Dansk Flygtningehjælp slår nu et vældigt stort brød op i en af verdens mest skrøbelige stater, der tilmed er hærget af borgerkrig:

Gennem målrettet genopbygning og etablering af sikkerhed forskellige steder i det sydlige og centrale Somalia skal omkring 200.000 somaliske flygtninge og internt fordrevne reintegreres i deres fædreland i løbet af de kommende tre år.

»Vi vil sikre, at Somalia kan tage vare på egne borgere og tilbyde dem en fremtid,« siger Ulla Tørnæs om den ekstraordinære bevilling på 100 millioner kroner.

Pengene går til Dansk Flygtningehjælp, der i forvejen udfører humanitært arbejde flere steder i Somalia og projekter, der skal gøre det muligt for flygtninge at vende hjem.

»Men nu eskalerer vi, så vi kan tage imod et langt større antal, der forhåbentlig vender hjem,« siger generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach, der understreger, at det for ham er helt afgørende, at der er tale om en sikker, værdig og bæredygtig tilbagevenden.

»Hvis de millioner af somaliere, der er fordrevet fra hus og hjem, skal vende tilbage, skal forholdene over en bred kam forbedres. Der skal være sikkert, noget at bo i, mulighed for en form for beskæftigelse og lokale myndigheder. Ellers er det ikke holdbart, og så er der risiko for, at folk må flygte igen,« siger Christian Friis Bach.

Læs også En flygtning er ikke bare en flygtning, Cepos

Ingen tvang

Der er flere end to millioner internt fordrevne i Somalia og alene i nabolandene er der knap 900.000 somaliske flygtninge. Dertil kommer alle dem, der er flygtet videre fra nabolandene til Europa, herunder Danmark, hvor der lever cirka 21.000 somaliere.

En del af de somaliske flygtninge herhjemme har fået midlertidigt ophold, og nu vil de danske myndigheder sende flere hundrede af dem tilbage med Somalia – om nødvendigt med tvang – fordi sikkerheden anses for at være i orden.

Men den gruppe er ikke omfattet af det program, som Dansk Flygtningehjælp nu skal implementere, understreger generalsekretæren.

»Vi fokuserer på de somaliere, der tager frivilligt hjem. Det er vigtigt at understrege,« siger Christian Friis Bach.

Og dem er der allerede en del af. Sidste år valgte 42 somaliske flygtninge at tage imod det pengebeløb, der følger med en frivillig repatriering.