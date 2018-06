Danmark på vej mod fire nederlag på stribe i socialt EU

Luxembourg. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er torsdag til EU-møde i Luxembourg, hvor han ventes at indkassere hele fire nederlag på stribe.

På mødet skal EU-landene enes om en revision af reglerne for europæernes sociale sikring og om balance mellem arbejde og familieliv.

Men her kommer der ikke nogen indeksering af børnepenge, der sendes til andre EU-lande.

Danmark har ellers kæmpet hårdt for, at børnepenge skal tilpasses leveomkostninger i de lande, hvor pengene sendes hen.

Samtidig er et flertal af EU-landene - stik imod danske ønsker - på vej til at øremærke to måneders barselsorlov til mænd.

Den slags mener et stort flertal i Folketinget, at danske forældre selv skal finde ud af at fordele imellem sig.

Og desuden har Danmark kurs mod nederlag på to forslag om dagpenge til udlændinge.

Arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholtz fra Københavns Universitet siger, at nederlagene er en udfordring for den danske model på arbejdsmarkedet.

- Det er i et vist omfang altid et problem, når vi mister retten til at bestemme over vores egne systemer, siger Jens Arnholtz.

- Men det er omvendt prisen for arbejdstagernes frie bevægelighed i EU, siger han.

Når det gælder dagpenge, har Danmark i dag en karensperiode på tre måneder, før en EU-borger har ret til danske dagpenge.

Det bliver efter al sandsynlighed sat ned til én måned, hvis EU-borgeren ellers har arbejdet 11 måneder i sit hjemland, før han eller hun fik arbejde i Danmark.

Samtidig vil grænsependlere efter tre måneders arbejde få ret til dagpenge fra det land, hvor de arbejder. Og ikke som nu fra det land, hvor de bor.

Begge dele går imod danske ønsker.

Danmark og de andre EU-lande skal også indføre en ny ret til såkaldt omsorgsorlov, hvis man har et familiemedlem eller bor sammen med en, der er alvorligt syg.

Men det bliver op til medlemslandene selv at fastlægge, hvor mange omsorgsdage de vil indføre. Det forslag støtter Danmark.

Troels Lund Poulsen har på forhånd erkendt de danske nederlag.

- Vi har tabt første runde. Men det betyder ikke, at vi skal opgive kampen, sagde ministeren i sidste uge.

Når EU-landene torsdag er blevet enige om deres holdning til forslagene, skal den endelige løsning forhandles på plads i dialog med Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen.

/ritzau/