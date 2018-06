Danmark klar til at kæmpe for et drivhusgas-neutralt EU

Luxembourg. Verden er nødt til at fokusere mere på at bremse udledning af drivhusgasser, hvis klimakampen skal vindes.

Især bør EU gå forrest i kampen og satse på netto-nuludledning af drivhusgasser senest i 2050, mener den danske regering.

Det betyder, at medlemslandene skal være drivhusgas-neutrale og ikke må udlede mere, end hvad der bliver optaget.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) præsenterer mandag de danske krav under et EU-rådsmøde for miljø i Luxembourg.

Kravene er nødvendige, hvis medlemslandene vil indfri FN-klimaaftalen fra Paris, lyder det.

Aftalen indeholder en ambition om, at temperaturen på kloden ikke må stige med mere end to grader sammenlignet med før industrialiseringen.

- Det kræver ganske enkelt, at vi hurtigst muligt når en balance, hvor vi ikke udleder flere drivhusgasser i atmosfæren, end hvad der bliver optaget for eksempel i skove og have, siger Lars Christian Lilleholt.

- Det vil være et stærkt signal at sende til resten af verden, om at EU vil gøre endnu mere for at indfri Parisaftalens målsætninger, siger han.

Det danske udspil er mere ambitiøst, end hvad EU på nuværende tidspunkt har lagt op til.

Der er bred enighed om arbejde imod at være drivhusgas-neutrale. Men der er endnu ikke fastlagt et årstal for, hvornår det mål skal være opnået.

Tager EU de danske klimaambitioner til sig, kan unionen ifølge ministeren presse resten af verden til også at styrke deres klimaindsats.

- Nu skal vi i EU finde ud af, hvordan vi sammen kan levere den indsats, der skal til, på en måde, hvor vi samtidig holder fokus på, at grøn omstilling og udvikling af nye teknologier fortsat skal være en drivkraft for job, vækst og konkurrenceevne i Europa, siger klimaministeren.

Under rådsmødet præsenterer Lilleholt også et markant hårdere klimamål for transportsektoren, end hvad de fleste medlemslande samt EU-Kommissionen lægger op til.

Klimaministeren vil sænke udledningen af drivhusgasser som CO2 fra person- og varebiler med mindst 40 procent.

Det skal opnås ved blandt andet at stille ambitiøse krav til bilfirmaer.

Kommissionens forslag er, at drivhusgasser fra transporten skal skæres med 30 procent.

/ritzau/