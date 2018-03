Analyse

Da et pansret tog rullede ind i Beijing: Kina vil have styr på Kim Jong-Un inden mødet med Donald Trump

Kina ville ikke risikere at blive hægtet af, når Nordkoreas leder mødes med USAs præsident. Derfor kunne Xi Jinping finde tid til et møde med Kim Jong-un, hvor rammerne formentligt er blevet sat for det fremtidige samarbejde mellem de to lande.