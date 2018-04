Da en ung israeler blev overfaldet i Berlin, fik Tysklands jøder nok

Et voldeligt overfald i Berlin får tyske jøder til at frygte for deres sikkerhed. Mens kansler Merkel taler om »nye former for antisemitisme« med mellemøstlige rødder, advarer Jødernes Centralråd mod at bære kalot i tyske storbyer. Onsdag aften gik jødiske og ikke-jødiske tyskere på gaden i symbolsk protestaktion.