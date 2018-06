Da Donald Trump mødte Kim Jong-un

Donald Trump og Kim Jong-un mødtes som planlagt i Singapore. Først alene kun med oversættere og siden sammen med deres rådgivere.

Undervejs var der store smil og positive udtalelser om viljen til at arbejde sammen.

De to ledere tog desuden en spadseretur på luksushotellets område uden hverken oversætter eller rådgivere i nærheden.

Efter møder og arbejdsfrokost underskrev de to ledere på vegne af USA og Nordkorea en fælleserklæring med fire hovedpunkter:

USA og Nordkorea har forpligtet sig til at opbygge et nyt indbyrdes forhold i overensstemmelse med de to folks ønsker om fred og fremgang.

USA og Nordkorea vil forene deres kræfter om at opbygge en vedvarende og stabil fred på den koreanske halvø.

De to parter bekræfter Panmunjom-aftalen af den 27. april 2018, som forpligter Nordkorea til at arbejde hen imod en fuldstændig afvikling af atomvåben på den koreanske halvø.

USA og Nordkorea forpligter sig til at hente og sikre resterne af krigsfanger og savnede, herunder den umiddelbare hjemsendelse af dem, som allerede er identificeret.

(Ordlyden blev inden offentliggørelsen aflæst fra fotos af det underskrevne dokument, som Donald Trump holdt frem for pressen).