Cubas katolske kirke: Homoægteskab er de rige landes påfund

Havana. Ægteskaber mellem personer af samme køn er en idé fostret i velstående lande, som de nu forsøger at presse ned over hovedet på verdens fattigere nationer.

Det mener den katolske kirke i Cuba.

På vegne af kirken betegner Santiago de Cubas ærkebiskop, Dionisio Garcia, den slags ægteskaber som "ideologisk kolonialisme".

Det skriver han i besked på internettet ifølge nyhedsbureauet AFP.

"Disse idéer" er fremmede for cubansk kultur og stammer fra magtfulde lande, der med globaliseringens virkemidler og uden respekt forsøger at overføre deres egen kultur til andre samfund, hedder det videre.

Udtalelsen fra ærkebiskoppen i Cubas næststørste by skal ses i lyset af, at landet er i gang med at udarbejde en ny forfatning.

Processen har stået på i flere måneder, og til næste år skal vælgerne ved en vejledende afstemning tage stilling til et udkast, som blandt andet indeholder en omskrivning af det hidtidige ægteskabsbegreb.

Den nye forfatning vil indeholde en bestemmelse, der definerer et ægteskab som værende mellem "to personer" og ikke "mand og kvinde".

Ærkebiskop Dionisio Garcia opfordrer cubanerne til at finde "andre legale måder" at beskytte homoseksuelle forhold på.

- Men det skal ikke opfattes som et argument for at ændre definitionen på en naturlig institution som ægteskab.

Udkastet til en ny forfatning som afløser for den nuværende fra 1976 er blevet godkendt af nationalforsamlingen i Havana og befinder sig nu i høringsfasen.

Styret har opfordret alle cubanere over 16 år til at tage del i diskussioner om udkastet på læreanstalter og på arbejdspladser.

Debatterne fortsætter til midten af november. Derefter skal nationalforsamlingen igen drøfte udkastet og de input, der er kommet fra vælgerne.

Afstemningen om at godkende eller forkaste den nye forfatning er planlagt til den 24. februar.

/ritzau/AFP