Cubansk passagerfly styrtet ned kort efter afgang

Et passagerfly af typen Boeing 737 fra det statslige luftfartsselskab Cubana de Aviación er styrtet ned kort efter, at det var lettet fra José Marti-lufthavnen syd for den cubanske hovedstad, Havana.

Det rapporterer statsligt tv i Cuba ifølge Reuters.

Mange frygtes omkommet ved flystyrtet, siger Cubas præsident, Miguel Díaz-Canel, ifølge AFP.

Der var 104 mennesker om bord, oplyser statslige medier i Cuba.

En kilde i lufthavnen siger til den amerikanske tv-station CNN, at der er meldinger om omkomne. Det er dog ikke umiddelbart bekræftet fra officielt hold.

Indbyggere i området siger samtidig, at de har set nogle overlevende blive kørt fra stedet i ambulancer, skriver nyhedsbureauet AP.

Flyet er styrtet ned på en mark nogle få kilometer fra lufthavnen. En tyk søjle af sort røg kunne ses stige op fra ulykkesstedet, siger øjenvidner.

Billeder fra stedet tyder på, at flyet er alvorligt beskadiget og brændt.

En kilde i lufthavnen oplyser til CNN, at et stort antal brandmænd er på stedet for at få ilden under kontrol, og at også politiet er massivt til stede.

Den cubanske præsident er ligeledes på vej til stedet, rapporterer AP.

En enorm ildkugle kunne ses, netop som flyet styrtede ned, oplyser øjenvidner til CNN.

En kilde i lufthavnen siger til det cubanske nyhedsbureau Prensa Latina, at flyet var et indenrigsfly, der havde byen Holguin i det østlige Cuba som destination.

Det er endnu ikke klart, hvad der har forårsaget styrtet. Men Cubanas aldrende flåde af fly har tidligere været holdt på landjorden, fordi maskinerne ikke opfyldte sikkerhedskravene, skriver CNN.

/ritzau/