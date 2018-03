CSU-formand Seehofer er klar til at træde ind i regering

Berlin. Bayerns ministerpræsident, Horst Seehofer, som er formand for det konservative CSU, bliver som ventet tysk indenrigsminister.

Det sker, hvis ellers socialdemokraternes medlemmer støtter en kommende stor koalition mellem CSU, CDU og SPD.

Det siger partitalsmand Jürgen Fischer til det tyske nyhedsbureau dpa.

Den 68-årige CSU-formand bekræfter over for Bild, at han er parat til at skifte Bayern ud med Berlin.

- Hvis afstemningen i SPD falder på plads, så træder jeg definitivt ind i forbundsregeringen, siger Horst Seehofer til avisen.

Dermed vil han sige farvel til posten som ministerpræsident i Bayern.

Beslutningen er ikke overraskende og kommer efter en magtkamp i CSU.

I december sidste år indvilgede den 68-årige Seehofer ifølge Politico.eu i, at han i første kvartal 2018 skulle overdrage posten som ministerpræsident til den 51-årige finansminister i Bayern, Markus Söder.

Skiftet var udløst af, at der internt i CSU blev stillet spørgsmålstegn ved Seehofer som ministerpræsident efter et dårligt resultat ved valget til forbundsdagen i september 2017.

Her gik CSU ti procentpoint tilbage i forhold til valget fire år tidligere.

Men Seehofer insisterede i december på at fortsætte som formand for CSU. Dermed sikrede han sig en fortsat vigtig rolle i forbundskansler Angela Merkels forsøg på at danne en regering.

Horst Seehofer har to gange før været minister i en forbundsregering. Fra 1992 og seks år frem var han social- og sundhedsminister. Og fra 2005 til 2008 havde han ansvaret for landbrug, fødevarer og forbrugerbeskyttelse.

Seehofer har siden oktober 2008 været ministerpræsident i Bayern.

/ritzau/