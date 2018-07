Cricketstjernen Khan vinder valget i Pakistan

Den tidligere cricketstjerne Imran Khan vinder officielt parlamentsvalget i Pakistan, skriver nyhedsbureauet AP.

Han får dog ikke absolut flertal og skal derfor danne koalitionsregering.

Khans parti, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), har vundet 109 af de 269 sæder i parlamentet, efter at 95 procent af stemmerne er optalt.

20 sæder mangler fortsat at blive fordelt.

Det endelige valgresultat fra onsdagens parlamentsvalg var forventet allerede sent onsdag aften dansk tid, men har ladet vente på sig.

I mellemtiden har Imran Khan selv nået at erklære sig som vinder af valget i en tv-sending fra den pakistanske hovedstad, Islamabad.

»Vi har været succesfulde, og vi har fået et mandat,« sagde Khan torsdag.

»Jeg kom ind i politik for 22 år siden for at forhindre Pakistans fald,« lød det fra Khan, som har lovet sine vælgere et »nyt Pakistan«.

Forsinkelsen af valgresultatet skyldes ifølge landets valgkommission tekniske problemer.

Men det har Imran Khans primære modstander, Shehbaz Sharif, dog betvivlet. Han var den tidligere regerings spidskandidat og bror til den tidligere premierminister Nawaz Sharif, der afsoner en fængselsstraf for korruption.

Ifølge Sharif-brødrenes parti, PML-N, har landets magtfulde militær forsøgt at hjælpe Imran Khan til magten.

Parlamentsvalget i Pakistan er blot det andet i landets historie, som i over halvdelen af sine 70 år har været styret af militæret.

Og valget har været et kaotisk et af slagsen, præget af dødelige angreb på vælgermøder og anklager om forsøg på militær indblanding i valget.

Militæret har haft en klar favorit i Khan, fordi han ikke i samme grad som det tidligere regeringsparti, PML-N, vil søge at kontrollere militæret.

/ritzau/