Cricketstjerne ligner sejrherre ved kaotisk valg i Pakistan: »Det er så tydeligt snyd, at alle er begyndt at græde«

Islamabad. Den tidligere nationale cricketstjerne Imran Khan, der står i spidsen for det pakistanske parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), har lagt sig i front, efter at de første stemmer fra onsdagens pakistanske parlamentsvalg er talt op.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meget tyder dermed på, at den legendariske cricketspiller og det internationale sexsymbol Imran Khan bliver leder af Pakistan.

Med knap 30 procent af stemmerne talt op fører PTI i 113 af 272 valgkredse. Den tidligere premierminister Nawaz Sharifs parti, Pakistans Muslimske Liga (PML-N), står til sejr i 66 valgkredse.

Khan nyder udbredt respekt, og han har nære forbindelser til det magtfulde militær. Han har ført valgkamp mod korruption - et af de emner som virkelig kan samle befolkningen i det fattige land, der er præget af så mange skel på kryds og tværs af samfundet.

Pakistanerne har set det ene politiske dynasti efter det andet berige sig, mens landet sygner hen. De offentlige hospitaler er i elendig forfatning, børnedødeligheden er mere udtalt end stort set noget andet sted i Asien, og talrige unge pakistanere flytter hvert år ud af landet på jagt efter et arbejde i udlandet, fordi der er så få ordentlige jobs hjemme.

Imran Khan har præsenteret sig selv som en populistisk modgift mod alt dette.

»Han har ikke nogen korruptionsskandale knyttet direkte til sit navn, og det er sjældent i Pakistan. Især blandt politikere,« siger journalisten Raza Rumi fra Cornell Institute of Public Affairs til New York Times.

Men Khans pletfri image kan ikke alene forklare, hvorfor han denne gang ser ud til at få succes, og ifølge New York Times er der flere beviser på omfattende politisk manipulation fra landets militær.

Shehbaz Sharif, der er bror til Nawaz Sharif og regeringens spidskandidat, har allerede inden det endelige resultat rejst anklager om snyd.

Ifølge hans parti, PML-N, forsøger landets magtfulde militær at hjælpe oppositionens leder, Imran Khan, til magten.

»Vi forkaster dette resultat,« siger Shehbaz Sharif tidligt torsdag lokal tid.

»Det er så tydeligt snyd, at alle er begyndt at græde. De har sendt Pakistan 30 år tilbage i tiden med, hvad de har gjort i dag,« siger Shehbaz Sharif ifølge nyhedsbureauet AFP.

Parlamentsvalget i Pakistan er blot det andet i landets historie, og det har været et kaotisk et af slagsen.

Mens pakistanerne stemte onsdag fandt et voldsomt angreb sted ved et valgsted i den vestlige by Quetta.

Antallet af dræbte og sårede ligger onsdag aften endnu ikke helt klart, men ifølge nyhedsbureauet AP oplyser et pakistansk hospital, at mindst 25 er dræbt, og 40 personer er såret.

Det endelige valgresultat er også blevet forsinket på grund af tekniske problemer. Det oplyser Babar Yaqoob fra landets valgkommission.

»Der er ikke nogen konspirationer, eller noget pres i forhold til at forsinke resultaterne. Årsagen til forsinkelsen er, at systemet, der skal håndtere resultaterne, er brudt sammen,« siger Babar Yaqoob ifølge Reuters.

Han kan ikke oplyse, hvornår det endelige resultat ventes at ligge klar.

Trump og Juncker udstikker vejen ud af handelskrig

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og USA's præsident, Donald Trump, er efter et møde i Washington 25. juli blevet enige om rammerne for en fremtidig handelsaftale mellem USA og EU. Aftalen bliver af Trump præsenteret som »en meget stor dag for fri og fair handel«. (AP Photo/Evan Vucci)

EU og USA er tilsyneladende blevet enige om, hvad der skal til for at undgå en handelskrig.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og USA's præsident, Donald Trump, oplyser i en fælles udtalelse onsdag efter et møde i Washington D.C., at de er blevet enige om rammerne for en fremtidig handelsaftale mellem USA og EU.

Aftalen har flere elementer og bliver af Trump præsenteret som "en meget stor dag for fri og fair handel". Det er dog småt med detaljer - og Trump og Juncker slutter deres optræden for pressen uden at svare på spørgsmål.

Donald Trump siger, at der skal findes "en løsning" på de toldsatser, der er indført i den seneste udveksling af »gengældelsestold«.

Juncker oplyser, at Trump på mødet har indvilliget i ikke at gennemføre sin trussel om at øge tolden på biler og autodele, som USA importerer fra Europa.

»Dette var et godt og konstruktivt møde. Så længe vi forhandler, vil vi afstå fra yderligere toldforhøjelser, medmindre en af parterne afbryder forhandlingerne,« siger Juncker ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Trump har truet med at hæve toldsatsen på biler og autodele til 25 procent.

Desuden vil parterne også »revurdere« de eksisterende toldsatser på stål og aluminium, som Donald Trump annoncerede i marts, oplyser Juncker.

Tysklands økonomiminister, Peter Altmaier, skriver i et tweet ifølge Reuters, at aftalen er et »gennembrud«, som vil bidrage til at forhindre en handelskrig og redde millioner af job.

»Fantastisk for den globale økonomi,« slutter den tyske minister sit tweet.

Et af elementerne er, at EU lover at øge sin import af sojabønner og flydende naturgas (LNG, red.) fra USA.

»De (EU, red.) vil være storkøbere af LNG,« siger Trump.

Ifølge præsidenten skal EU også købe "masser af sojabønner".

Parterne vil samtidig arbejde for, at toldsatser og støtteordninger for industrivarer på andre varer end biler skal elimineres.

»Det var min hensigt at indgå en aftale i dag. Og vi har indgået en aftale i dag. Vi har udpeget en række områder, hvor vi vil arbejde hen imod nul told på industriprodukter,« siger Jean-Claude Juncker på pressemødet.

Derudover er Jean-Claude Juncker og Donald Trump blevet enige om et samarbejde for at reformere Verdenshandelsorganisationen, WTO.

/ritzau/

Japan henretter de sidste medlemmer af dommedagskult

Tokyo. Japan har henrettet de sidste seks medlemmer af en dommedagskult, som i 1990'erne stod bag en række forbrydelser. Deriblandt et angreb i 1995 med giftgas i Tokyos undergrundssystem, som dræbte 13 personer.

Omkring 6000 personer kom til skade i angrebet, der fandt sted i myldretiden om morgenen og udløste panik blandt de togrejsende.

De seks personer, som i årevis har siddet på dødsgangen, blev henrettet ved hængning torsdag morgen lokal tid, oplyser Japans justitsminister, Yoko Kamikawa.

I alt blev 13 medlemmer af gruppen dømt til døden. De syv andre, deriblandt lederen Shoko Asahara, blev for godt tre uger siden henrettet på lignende vis.

Bevægelsen går under navnet Aum Shinrikyo - »den højeste sandhed« og blev dannet i Japan i midten af 80'erne som en gruppe, der blandede hinduisme, buddhisme og kristne dommedagsprofetier.

Gruppens stifter, Shoko Asahara, betegnede sig selv som både Kristus og den første "oplyste" siden Buddha.

Aum Shinrikyo tiltrak mange unge fra både japanske og udenlandske eliteuniversiteter. På sit højeste påstod den at have 10.000 medlemmer i Japan.

Gradvist udviklede gruppen sig til en dommedagskult, som troede, at verden ville gå under i en ny verdenskrig.

Den 20. marts 1995 angreb gruppen undergrundsbanen i Tokyo med nervegassen sarin og spidse paraplyer, og i de følgende måneder forsøgte kultmedlemmer at udføre lignende angreb på metrostationer.

Kulten skiftede senere navn til Aleph og tog afstand fra Asahara. Aleph-medlemmerne menes dog fortsat at være inspirerede af den tidligere kultleder.

/ritzau/AP