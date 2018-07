Cricketspiller, sexsymbol og nu også premierminister. Imran Khans tid er kommet

Vil den legendariske cricketspiller og det internationale sexsymbol Imran Khan blive leder af Pakistan, en islamisk republik med atomvåben?

Khan slog sit navn fast på verdens cricketbaner og i Londons natklubber. Men i sin to årtier lange politiske karriere i hjemlandet har han gennemgået en kompliceret forandring.

Imran Khan er i dag en gudfrygtig muslim, han raser i taler mod USA og lægger afstand til sin fortid med fest og farver - selv om hans politiske organisationi dog stadig bruger et cricketbat som symbol. Og når valget i dag er afsluttet og stemmerne talt op, vil han formentlig stå som den politiske leder, der har størst chance for at danne en regering.

Khan nyder udbredt respekt, og han har nære forbindelser til det magtfulde militær. Han har ført valgkamp mod korruption - et af de emner som virkelig kan samle befolkningen i det fattige land, der er præget af så mange skel på kryds og tværs af samfundet.

Pakistanerne har set det ene politiske dynasti efter det andet berige sig, mens landet sygner hen. De offentlige hospitaler er i elendig forfatning, børnedødeligheden er mere udtalt end stort set noget andet sted i Asien, og talrige unge pakistanere flytter hvert år ud af landet på jagt efter et arbejde i udlandet, fordi der er så få ordentlige jobs hjemme. Han er fuldstændig i lommen på dem. Han er, hvor han er i dag på grund af hæren og I.S.I. Christine Fair, Georgetown University

Imran Khan har præsenteret sig selv som en populistisk modgift mod alt dette.

»Han har ikke nogen korruptionsskandale knyttet direkte til sit navn, og det er sjældent i Pakistan. Især blandt politikere,« siger journalisten Raza Rumi fra Cornell Institute of Public Affairs.

Tæt på militæret

Men Khans pletfri image kan ikke alene forklare, hvorfor han denne gang ser ud til at få succes.

Der er stadig flere beviser på omfattende politisk manipulation fra landets militær. Fra flere sider beskyldes militæret for at bekæmpe Khans modstandere og give kritiske dele af pressen mundkurv på. Lederen af det, der indtil for nylig var Pakistans førende parti, Nawaz Sharif, blev fængslet for to uger siden. Et år tidligere havde Højesteret afsat ham som premierminister med en kendelse, der af brede kredse blev opfattet som et resultat af pres fra militæret.

Khans politiske karriere har måske nok været skuffende hidtil, men i dag står han med så mange fordele, at det dårligt kan gå galt. Han taler med en dyb stemme og virker selvsikker og afslappet, men måske også en smule fjern. Og han insisterer på, at han ikke er i militærets lomme - selv om han giver udtryk for sin varme støtte til selvsamme militær: »Jeg vil have hæren bag mig,« sagde han i foråret til The New York Times.

Imran Khan lader sig interviewe af medierne efter at have afgivet sin stemme. Pakistans hær har regeret landet i en stor del af dets historie og i resten af tiden blandet sig godt og grundigt i politik. Mange analytikere er derfor i tvivl om Imran Khans uafhængighed.

»Han er fuldstændig i lommen på dem,« siger Christine Fair fra Georgetown University. »Han er, hvor han er i dag på grund af hæren og I.S.I.,« siger hun med en henvisning til den militære efterretningstjeneste. »De har kørt en omfattende chikane forud for valget, og de vil fortsætte på valgdagen og også bagefter for at sikre, at Imran Khan kan danne regering.«

Ingen koalition

Hvordan vil Khan så regere?

Pakistan er det sjettestørste i verden målt på befolkning. Men atommagten er også en vigtig faktor i flere konflikter, dels den langvarige konflikt med Indien og dels landets støtte til militser som Afghanistans Taleban.

Khan har sagt, at han ønsker fred med Indien. Og selv om han har kritiseret nogle af Talebans voldelige aktioner, har han også offentligt forsvaret oprørsgruppen og dens målsætninger. Han har indtaget en hård linje over for USA og klaget ofte og bittert over droneangrebene i de pakistanske stammeområder.

»Hans udenrigspolitik er grundlæggende anti-amerikansk,« siger Omar Waraich, der er områdechef for Sydasien hos Amnesty International.

Indenrigspolitisk vil han i tilfælde af en valgsejr stå over for overvældende problemer. Pakistans økonomi bliver stadigt dårligere, og mange dele af den offentlige sektor er i krise - det gælder ikke mindst forsyningstjenester som el og vand.

Men hvis Imran Khans parti, Bevægelsen for Retfærdighed (PTI) ikke vinder en klar sejr, kan det for alvor blive kompliceret. Khan har nemlig sagt, at han ikke vil danne en koalition med nogen af de to andre ledende partiet i Pakistan. Han anser dem for at være for korrupte til en sådan alliance.

Resultatet kan blive en svag regering og et opdelt parlament, der ikke vil være i stand til at flytte meget i dagens Pakistan.

Oversættelse: Lars Rosenkvist